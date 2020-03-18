{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин пообещал поддержку детскому движению КВН

В частности, речь идет о грантах

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал поддержать грантами участие школьников в Клубе веселых и находчивых (КВН).

На встрече главы государства с общественностью Крыма и Севастополя к Путину обратились с просьбой поддержать российское движение школьников, участвующих в КВН, поскольку эта игра помогает развивать интеллект, но на данный момент никак не поддерживается.

"Мы грантами поддержим", - пообещал президент. Он также поручил Министерству просвещения проработать возможность другой поддержки.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что уже начал заниматься этой темой. "Мы дадим рекомендации регионам, чтобы была поддержка", - пообещал министр. Руководитель ведомства также отметил, что "сейчас разрабатывается новая программа по воспитанию школьников", в которую будет включено направление детского КВН.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В ВОЗ назвали хорошей готовность России к возможному росту заболевших из-за коронавируса
Москва начала так называемую social distance, отметили в организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС