Путин пообещал поддержку детскому движению КВН

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал поддержать грантами участие школьников в Клубе веселых и находчивых (КВН).

На встрече главы государства с общественностью Крыма и Севастополя к Путину обратились с просьбой поддержать российское движение школьников, участвующих в КВН, поскольку эта игра помогает развивать интеллект, но на данный момент никак не поддерживается.

"Мы грантами поддержим", - пообещал президент. Он также поручил Министерству просвещения проработать возможность другой поддержки.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что уже начал заниматься этой темой. "Мы дадим рекомендации регионам, чтобы была поддержка", - пообещал министр. Руководитель ведомства также отметил, что "сейчас разрабатывается новая программа по воспитанию школьников", в которую будет включено направление детского КВН.