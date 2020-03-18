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Экстренные службы проверяют сообщение о "минировании" самолета Томск - Москва

Ранее на электронную почту аэропорта Шереметьево поступила информация о "минирования" еще четырех лайнеров

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют еще одно анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту пассажирского самолета рейса Томск - Москва. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Количество "заминированных" самолетов выросло до пяти. Поступило сообщение о бомбе в авиалайнере, следовавшем из Томска в Москву. Борт благополучно приземлился, его проверят сотрудники правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

Ранее анонимное сообщение о "минировании" четырех самолетов поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево. Три пассажирских самолета совершили штатные посадки в аэропортах назначения. Ожидается прибытие еще одного борта.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" 25 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Рекордным по количеству "заминированных" бортов стало 17 марта, когда проверялись сразу шесть рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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