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Активистка "Открытой России" Шевченко останется под домашним арестом до сентября

Кроме того, суд принял решение отложить рассмотрение дела по существу до 1 апреля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко до сентября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать Шевченко меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 сентября 2020 года включительно", - сказала судья. Кроме того, в среду суд принял решение отложить рассмотрение дела по существу до 1 апреля.

21 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности"), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России.

В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест. Кроме того, в отношении активистов движения за последние два года были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП).

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