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Распространение коронавируса нового типа

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Описание
© Mauro Scrobogna/LaPresse via AP

РИМ, 18 марта. /ТАСС/. Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475. Всего с начала вспышки умерли почти 3 тыс. человек, заявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Число вылечившихся увеличилось на 1084 и достигло 4025. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 28 710, на 2648 больше, чем накануне, уточнил он. С начала вспышки заразились более 35 тыс., включая излечившихся и скончавшихся.

Ранее сообщалось о 2503 летальных исходах и 31 506 случаях заражения, выявленных с начала пандемии.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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