Путин поддержал идею о проведении Всероссийского форума классных руководителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поддержал идею о проведении Всероссийского форума классный руководителей, который может пройти в Крыму.

На встрече президента с представителями общественности Крыма и Севастополя местная жительница, работающая педагогом, выступила с инициативой о проведении форума классных руководителей в России. "Форум, о котором вы сказали, идея хорошая. Я обязательно переговорю с министром", - ответил Путин, назвав инициативу полезной и востребованной.

Глава государства выразил мнение, что площадкой для проведения такого форума может стать Крым.