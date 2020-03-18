Путин поручил соблюсти интересы всех сторон в вопросе Исторического бульвара в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил в среду найти способ соблюсти интересы коммерческих структур и музея на территории Исторического бульвара в Севастополе.

"Что касается сторонних организаций [расположенных на территории Исторического бульвары], то это, конечно, губернатор должен посмотреть внимательнее с тем, чтобы, если там законные приобретатели, арендаторы, нужно, чтобы их права не были нарушены, - сказал президент на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя в ответ на жалобу директора музея. - Конечно, приоритетом, безусловно, является то, что представляет интерес для севастопольцев, для всех крымчан, для России в целом".

Путин подчеркнул, что "если можно найти там решение, чтобы их права не ущемлять, чтобы музейное дело здесь развивалось достойным образом, то надо поискать".

Со своей стороны врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с подобными ситуациями власти города работают. "Они, как правило, требуют судебных решений и выкупа, потом что права по закону приобретены, там сложно найти подходы", - сообщил он, оговорившись при этом, что всегда можно найти выход, руководствуясь здравым смыслом. "Сделайте эти шаги, посмотрите с кем и о чем можно там договориться, если нужна будет наша помощь, мы с удовольствием это сделаем", - заключил президент.