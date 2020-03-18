{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Минобрнауки закрыло допуск в подведомственные особо охраняемые природные территории

В ведомстве поручили перенести проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий с участием граждан

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков распорядился временно закрыть допуск посетителей в особо охраняемые природные территории, которые находятся в ведении Минобрнауки. Об этом он сообщил на заседании рабочей группы по образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

"Приказ я подписал сегодня о деятельности организаций, подведомственных министерству науки и высшего образования, осуществляющих музейную деятельность, управление особо охраняемыми природными территориями, проведение культурно-просветительских и массовых мероприятий в условиях тех, которых мы оказались. <…> Хочу сказать, мы какие решения приняли: руководителям таких организаций приостановить допуск посетителей в особо охраняемые природные территории, музеи, выставки, проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий с участием граждан тоже перенести", - сказал Фальков.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В ВОЗ назвали хорошей готовность России к возможному росту заболевших из-за коронавируса
Москва начала так называемую social distance, отметили в организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС