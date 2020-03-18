Минобрнауки закрыло допуск в подведомственные особо охраняемые природные территории

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков распорядился временно закрыть допуск посетителей в особо охраняемые природные территории, которые находятся в ведении Минобрнауки. Об этом он сообщил на заседании рабочей группы по образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

"Приказ я подписал сегодня о деятельности организаций, подведомственных министерству науки и высшего образования, осуществляющих музейную деятельность, управление особо охраняемыми природными территориями, проведение культурно-просветительских и массовых мероприятий в условиях тех, которых мы оказались. <…> Хочу сказать, мы какие решения приняли: руководителям таких организаций приостановить допуск посетителей в особо охраняемые природные территории, музеи, выставки, проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий с участием граждан тоже перенести", - сказал Фальков.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.