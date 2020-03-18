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Путин поручил подготовить предложения по ремонту столетнего здания СевГУ в бухте Голландия

Также президент отметил, что за последние годы в России обновили более 70 учебных заведений

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по капитальному ремонту корпуса Севастопольского государственного университета (СевГУ) в бухте Голландия. Об этом глава государства заявил на встрече с общественниками Крыма и Севастополя.

К президенту обратилась магистрант Севастопольского государственного университета с просьбой выделить финансовые средства на капитальный ремонт кампуса СевГУ в бухте Голландия, а также рассмотреть вопрос проведения такого ремонта в рамках нацпроекта. Врио губернатора Михаил Развожаев сообщил, что средства на капремонт корпуса еще не выделялись. "Подготовьте, пожалуйста. Это просьба и предложение. Мы постараемся это сделать", - сказал президент, обратившись к Развожаеву.

Путин отметил, что за последние годы в России обновили более 70 учебных заведений. "У нас, если вы обратили внимание, за последние годы, правда Крыма и Севастополя это меньше всего касалось, но мы 77-78 примерно учреждений - это федеральные исследовательские институты, федеральные университеты, мы их привели в очень такое серьезное состояние. Это касается и внешнего состояния, и внутреннего наполнения, лабораторной базы. Постараемся сделать это и для вашего учебного заведения", - подчеркнул российский лидер.

Кампус СевГУ в северной части города расположен в бухте Голландия - там, где в советское время было Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Здание главного корпуса училища длиной 490 м построено в 1910-х - 1920-х годах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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