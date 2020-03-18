Путин: ветераны войны будут самыми желанными гостями на параде Победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что ветераны Великой Отечественной войны будут желанными гостями на Параде Победы 9 мая в Москве, но предупредил, что в первую очередь нужно учитывать возраст ветеранов, чтобы им не было в тягость сложное путешествие.

"Что касается ветеранов и их участия в параде, надо иметь ввиду возраст. Мы будем исходить только из этого, из состояния их здоровья и возможности по здоровью участвовать в таких акциях как парад", - сказал глава государства на встрече с общественностью Крыма и Севастополя.

Он заверил: "Мы всегда, каждый год, предусматриваем места для ветеранов". "Вопрос только в состоянии здоровья, из этого будем исходить, а так они всегда самые почетные и желанные гости на мероприятиях подобного рода, на военных парадах", - подчеркнул президент. "Они это заслужили всей своей жизнью", - уверен глава государства.