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75-летие Победы

Путин включил нового коменданта Кремля в оргкомитет по подготовке к 75-летию Победы

Ранее президент подписал распоряжение, которым обновил состав оргкомитета

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин включил в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне нового коменданта Московского Кремля Сергея Удовенко. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в состав организационного комитета Удовенко Сергея Николаевича - руководителя Службы коменданта Московского Кремля ФСО России - коменданта Московского Кремля", - говорится в документе.

Ранее Путин подписал распоряжение, которым обновил состав оргкомитета. Так, в его состав были включены вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр культуры Ольга Любимова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Из комитета были исключены бывший вице-премьер Константин Чуйченко и экс-глава Минздрава Вероника Скворцова. Бывший министр культуры, а теперь помощник президента РФ Владимир Мединский остался в оргкомитете.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие Победы
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