Меркель: ничто не требовало такой солидарности со времен Второй мировой, как пандемия

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Никакой вызов не требовал от немцев такой солидарности со времени окончания Второй мировой войны, как нынешняя пандемия. Об этом говорится в первом за время вспышки заболевания телеобращении канцлера Германии Ангелы Меркель к согражданам, текст которого в среду обнародовала пресс-служба кабмина ФРГ.

"Коронавирус драматичным образом сейчас изменяет жизнь в нашей стране. Наши представления о нормальности, об общественной жизни, социальном сосуществовании - все это подвергается испытаниям, как никогда прежде", - отметила Меркель. "Я твердо уверена в том, что мы справимся с этой проблемой, если действительно все граждане примут ее как свою", - считает канцлер.

"Поэтому позвольте мне сказать, что это серьезно. Отнеситесь к этому серьезно. Со времени объединения Германии нет, со времени Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", - утверждает канцлер.

"Мы можем сейчас решительно, все вместе реагировать. Мы можем принять нынешние ограничения и помочь друг другу", - уверена Меркель. "Эта серьезная ситуация, и она прозрачная. Это означает, что многое будет зависеть от того, насколько дисциплинированно каждый будет следовать правилам", - считает глава правительства. "Это касается без исключения каждого отдельного человека и тем самым нас всех", - подытожила Меркель.

Необходимо соблюдать расстояние

"По всему миру идет усиленная исследовательская работа, но пока нет ни терапии против коронавируса, ни вакцины", - констатировала Меркель. "Пока это так, важно только одно, и руководящий принцип всех наших действий - это замедлить распространение вируса, растянуть его на месяцы и тем самым выиграть время", - считает она. "Время, необходимое для разработки лекарства и вакцины", - уточнила Меркель.

"Мы при этом должны - и это существенно - делать ставку на то, чтобы ограничить общественную жизнь, насколько возможно", - говорится в заявлении. "Мы должны сейчас избегать всего, что может угрожать людям, всего, что может навредить отдельному человеку и сообществу", - подчеркнула Меркель.

"Заверяю вас, что для человека как я, для которого свобода передвижения была с большим трудом завоеванным правом, такие ограничения можно оправдать только крайней необходимостью. Они никогда не даются легко в демократическом государстве и принимаются только временно, но в настоящий момент они необходимы, чтобы спасти жизни", - считает канцлер. По ее мнению, соблюдение расстояния между людьми сейчас - это необходимое проявление предосторожности.

"Ближайшие недели будут еще сложнее", - считает она. Меркель напомнила, что "миллионы не могут поехать на работу, дети не ходят в школу или в детский сад, закрыты театры и кинозалы, магазины". "И, возможно, самое тяжелое - нам всем не хватает встреч, которые являются чем-то само собой разумеющимся", - отметила глава кабмина. "Это ограничения, которых еще не было никогда в Федеративной Республике [Германии]", - указала Меркель.

"Мы все должны найти способы выразить симпатию и дружеское отношение, - использовать скайп, телефонные звонки, электронную почту, возможно, снова писать письма, ведь почта доставляется", - отметила Меркель. Канцлер не подчеркнула, что правительство ФРГ будет постоянно проверять, какие меры нужно принимать для снижения заражаемости. "Не верьте слухам, но только официальным сообщениям, которые мы всегда переводим на разные языки", - отметила она. "Мы демократия. Мы живем не по принуждению... Это исторически важная задача, с которой мы можем только вместе справиться", - подчеркнула Меркель.

О продуктах и экономике

Меркель заверила, что "правительство ФРГ делает все, чтобы снизить экономические последствия и, прежде всего, сохранить рабочие места", чтобы "помочь предпринимателям и работникам выдержать это тяжелое испытание".

По словам Меркель, "снабжение продуктами питания в любое время гарантировано, и даже если иногда полки [магазинов] пусты, то они затем будут заполнены". Канцлер снова заявила, что "пополнение запасов впрок бессмысленно и в конечном итоге является проявлением отсутствия солидарности".

По состоянию на сегодняшний день в Германии новым коронавирусом заразились более 10 тыс. человек. В стране отменены массовые мероприятия, закрыты образовательные, культурные, развлекательные учреждения, школы и детсады. Закрыты границы с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией. В то же время пока в Германии не введен комендантский час, как в некоторых других странах ЕС.