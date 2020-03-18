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Путин поддержал идею возобновить работу молочных кухонь в Севастополе

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что данный проект будет реализован

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею возродить практику работы молочных кухонь для малышей в Севастополе.

На встрече главы государства с общественностью Крыма и Севастополя ему пожаловались, что в Севастополе не хватает молочных кухонь, на которых можно было бы получать детское питание в первую очередь многодетным и малообеспеченным семьям. "Все, что востребовано в направлении поддержки материнства, детства, все эти положительные практики нужно обобщать, использовать и тиражировать", - ответил президент.

Он обещал поддержку подобной инициативе. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что данный проект будет реализован. "Я прямо сейчас им занимаюсь", - заверил он, добавив, что в Севастополе будет учтен опыт Крыма, который уже вернул работу молочных кухонь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСевастополь
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