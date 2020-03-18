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Путин поддержал предложение построить по ФЦП новый корпус для больницы в Севастополе

Президент обратил внимание на то, что в Севастополе по федеральной целевой программе должно быть построено три крупных медицинских учреждения

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поддержал предложение построить новый корпус для единственной больницы на Северной стороне Севастополя, которая обслуживает почти 45 тыс. человек, и профинансировать проект из средств федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию полуострова.

Одна из участниц встречи президента с представителями общественности Крыма и Севастополя рассказала, что в горбольнице после модернизации существенно сократится коечный фонд, что приведет к потере целых подразделений. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что рядом с учреждением есть свободные участки земли, где можно построить новый корпус, при этом проект можно было бы профинансировать из ФЦП.

"Посчитайте, мне бумагу напишите, я постараюсь вас поддержать. Если действительно это крайне необходимо для большой части города, конечно, надо построить", - ответил ему президент.

Путин также обратил внимание на то, что в Севастополе по ФЦП должно быть построено три крупных медицинских учреждения: больница скорой медицинской помощи, инфекционная больница и онкоцентр. По его словам, корпус больницы на Северной стороне города не был включен в программу потому, что городские власти ранее не говорили о такой необходимости.

Горбольница №4 создана в 1944 году. Она единственная обслуживает 44,88 тыс. жителей Северной стороны Севастопольской бухты (взрослое население - 35,55 тыс. человек, детское население - 9,3 человек). Сейчас в ее составе детская и взрослая поликлиники, пять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебных амбулатории в сельской зоне, 12 коек дневного стационара, стоматологическая поликлиника, женская консультация. В нее также входят стационарные отделения хирургии, комбустиологии, терапии, анестезиологии и реаниматологии, акушерства и гинекологии (в сумме 118 коек), включая палаты интенсивной терапии и паллиативного сестринского ухода. Детская поликлиника горбольницы №4 вышла из ремонта несколько недель назад, идут работы во взрослой поликлинике, строятся модули для высокотехнологичного диагностического оборудования.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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