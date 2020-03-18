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Путин: стратегию развития морского порта Севастополя подготовят до конца года

Президент отметил, что порт остался в собственности субъекта по просьбе региональных властей

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Стратегия развития Севастопольского морского порта будет подготовлена до конца 2020 года, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя. Как считает глава государства, гавань нужно использовать и развивать несмотря на санкции.

Один из участников встречи отметил, что порт практически пустует из-за санкций, тогда как в советское время был одним из крупнейших на юге России. Он обратился к президенту с просьбой начать возрождение гавани.

"Порт является собственностью Севастополя. Но это не значит, что его не нужно развивать и думать о том, как его использовать несмотря на все попытки извне придушить его. Этот процесс уже идет. Сейчас разрабатывается стратегия развития и план развития севастопольского порта. <…> До конца года будет разработана стратегия", - ответил Путин.

Он также обратил внимание, что порт остался в собственности субъекта по просьбе региональных властей. Развивать гавань планируется по модели государственно-частного партнерства. "Если нужна будет поддержка со стороны федерации, мы ее окажем, даже сомнений быть не может", - добавил президент.

Из-за введенных рядом стран санкций для предприятий, работающих на Крымском полуострове, а также их партнеров, объем перевалки грузов Севморпорта сократился с почти 6 млн тонн в 2013 году до менее чем 200 тыс. по итогам 2018 года. Порт планировалось передать в федеральную собственность, но после смены руководства Севастополя в середине 2019 года решено оставить Севморпорт в собственности города. Городские власти занялись разработкой стратегии развития порта, проводится инвентаризация имущественного комплекса.

Одним из основных направлений для развития порта власти Севастополя видят организацию грузовых перевозок, в первую очередь, в Сирию. Врио губернатора Михаил Развожаев сообщал, что как основные направления работы на первом этапе планируются перевозки нефти, зерна и строительных материалов. В начале 2019 года власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе планируется совместная работа в сфере высшего образования, грузовые поставки, культурное сотрудничество.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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