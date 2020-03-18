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Путин пообещал пересмотреть категории ветеранов внутренних дел, которым положено жилье

Член Общественной палаты Севастополя Роман Ефременко сообщил, что в очередях на жилье в Севастополе стоят порядка 380 человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал пересмотреть порядок предоставления жилья ветеранам органов внутренних дел, чтобы квартиры смогли получать не только служившие во внутренних войсках. Об этом он сообщил на встрече с общественниками в Севастополе.

На встрече член Общественной палаты Севастополя Роман Ефременко обратился к президенту с просьбой решить вопрос обеспечения жилыми помещениями ветеранов органов внутренних дел, так как в очередях в Севастополе стоят порядка 380 человек, а в Крыму - более 800 человек. Однако, отметил общественник, в действующем законодательстве жилье предусмотрено только ветеранам внутренних дел, которые проходили службу во внутренних войсках, в связи с чем эта проблема является очень насущной для ветеранов в Севастополе и Крыму.

"Что касается первого вопроса, он носит практический характер и думаю, что при подписании соответствующих документов, там указом это вводилось, просто это упущение. Мы должны это исправить. Мы это сделаем", - заверил президент.

Кроме того, Ефременко обратился к главе государства с вопросом о том, может ли Севастополь стать патриотической столицей России.

"Что касается патриотической столицы, то Севастополь в силу исторических причин, по факту является таким городом. Это даже вглубь веков уходит глубже, чем Крымская война 1853-1856 годов. Это глубже, это совершенно очевидный факт, поэтому я уже не говорю про Великую Отечественную, которая вообще полна героическими событиями и Севастополь, и Крым в целом. И сами, наверное, знаете, последние защитники этой крепости они вплавь уходили, до последнего дрались, это просто удивительный пример массового героизма", - отметил Путин, подчеркнув, что Севастополь "по определению уже давно такой столицей является".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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