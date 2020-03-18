На Украину в связи с коронавирусом планируют вернуться из-за границы 38 тыс. человек

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Около 38 тыс. граждан Украины планируют вернуться на родину из других стран в связи с ситуацией вокруг распространения нового коронавируса, за помощью в дипломатические учреждения страны уже обратились 21 тыс. человек. Об этом в среду сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на 15:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) сегодня в заграничные дипломатические учреждения Украины с просьбой возврата обратились более 21 тыс. граждан. Эта цифра меняется ежеминутно <...> В целом количество граждан, которые планируют вернуться на Украину, составляет около 38 тыс.", - процитировала пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины Кулебу.

Министр уточнил, что за прошедшие сутки в страну вернулись более 27,6 тыс. человек.

Кулеба заверил, что все профильные министерства и ведомства страны работают над возвращением граждан на родину. Он отметил, что "МИД совместно с Государственной пограничной службой [Украины] наладил действенную схему перевозки украинцев наземным транспортом через границу с сопредельными государствами, прежде всего с Венгрией и Польшей". По словам Кулебы, Украина запланировала 57 рейсов для возврата людей домой, в частности, из Египта, Шри-Ланки, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона. "Точками-хабами", откуда можно добраться до Украины, определены Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Прага, Берлин, Вена, Варшава, Перемышль, Братислава, Рига, Вильнюс, уточнил министр.

На Украине выявлено 14 случаев коронавируса, из которых два летальных.