Эксперты не видят необходимости закрывать метро в Москве из-за коронавируса

Как считает замдиректора Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ-МИИТ Александр Чекмарев, на фоне других стран динамику распространения заболевания в Москве нельзя назвать критичной, и повода к закрытию метрополитена в российской столице пока нет. "В ситуации с Москвой основным источником распространения являются люди, прилетевшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, и те люди, которые с ними контактировали. И пока, к счастью, в целом по городу между обычными людьми, распространение этого вируса не фиксируется, либо это какие-то единичные случаи. Поэтому пока закрывать целиком метро, что во многом парализует и жизнь города, и деловую активность, пока нецелесообразно", - сказал Чекмарев ТАСС.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Транспортные эксперты пока не видят целесообразности в закрытии метрополитена в Москве в качестве профилактики распространения коронавируса по примеру ряда крупных мегаполисов мира. В городе и так реализуется комплекс мер для защиты населения, и закрытие метро в текущих условиях не только будет малоэффективным, но и посеет панику среди населения.

Председатель Транспортной ассоциации Московской агломерации Норайр Блудян отметил, что метрополитен является частью огромной развитой структуры городского транспорта, и для сдерживания роста заболевания властям пришлось бы приостановить работу также наземного и железнодорожного транспорта, включая Московские центральные диаметры и Аэроэкспресс. "Закрытие метрополитенов в крупных городах имеет смысл только в том случае, если он выполняет 80-90% объемов всех перевозок, то есть в тех городах, где, например, не развит наземный транспорт. В противном случае, закрытие только лишь метрополитена не решает проблемы, и эффекта от этого не будет", - пояснил он.

Запрет на работу метрополитена должен коррелировать с другими не менее серьезными ограничительными мерами для жизни города, поскольку подземка - не единственное место, где москвичи проводят много времени в течение дня, добавил Чекмарев. "Это должно быть и введение чрезвычайного положения, и ограничение в целом на передвижение людей по городу, и ограничение работы предприятий. Строго говоря, изменения традиционного уклада жителей города. Пока такой необходимости нет", - подчеркнул собеседник агентства.

Общероссийское объединение пассажиров в текущих условиях также не видит необходимости в приостановке работы подземки. Это принесет гораздо больше минусов, чем плюсов, спровоцирует необоснованный хаос и панику в городе, считает глава организации Илья Зотов.

"В метро действует комплекс мер для защиты людей: проводится контроль температурного режима сотрудников перед выходом на линию, кассирам выдают антисептики, вагоны проходят кварцевание переносными ультрафиолетовыми лампами, проводится дезинфекция элементов пассажирской инфраструктуры, влажная уборка вагонов и станций. Поэтому остановку движения подвижного состава считаем нецелесообразной мерой", - пояснил собеседник агентства.

Самоизоляция в личном транспорте

При этом эксперты сошлись во мнении, что в последнее время во всем городском транспорте наблюдается отток пассажиров: таким образом горожане пытаются изолироваться от потенциальных носителей коронавирусной инфекции.

"Нагрузка на общественный транспорт действительно становится ниже, это можно легко заметить. В поездах метро даже в пиковое время стало свободнее. Повлиял тот факт, что значительное число сотрудников на многих предприятиях работают удаленно или приезжают в офис на отдельные мероприятия. С другой стороны, ухудшилась ситуация на улично-дорожной сети: боясь инфицироваться, многие люди стараются изолироваться и передвигаются на личном транспорте", - добавил Чекмарев.

По его словам, в последние дни заторы стали образовываться в тех местах, где их традиционно не было, "выросла нагрузка на такси, цены на поездки стали подниматься".

Блудян, между тем, не ожидает коллапса на дорогах столицы, но обратился к работодателям с просьбой перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы.

"Это может оказаться единственным методом для снижения пассажиропотока в транспорте и нагрузки на дорожную сеть, а также поможет несколько снизить динамику распространения инфекции. Это касается не тяжелых производств, а структур бизнеса, которым реально организовать дистанционную работу своих сотрудников", - сказал он.

О коронавирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.