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В Пермском крае уменьшилось число желающих стать донорами крови на фоне пандемии

В Минздраве региона считают, что многие доноры боятся каким-либо образом заразиться новой коронавирусной инфекцией

ТАСС, 18 марта. Снижение числа желающих стать донорами крови зафиксировали в Пермском крае на фоне ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минздрава региона, уточнив, что из-за этого возник дефицит донорской крови.

"Запросы есть, а крови и ее компонентов недостаточно. Одна из причин - это боязнь многих доноров каким-либо образом заразиться новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

На Пермской краевой станции переливания крови опасаются, что если число доноров продолжит снижаться, то возникнет дефицит крови для пациентов, нуждающихся в ежедневном переливании. Как отмечают на станции, в донорстве нет риска.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. В Пермском крае выявлено два из них.

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РоссияПермский край
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