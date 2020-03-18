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Путин: вариант с госкомпанией для лизинга судов возможен, но требует проработки

Президент отметил, что для поддержки и переоснащения рыболовной отрасли принято решение выделить "квоты под киль"

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Вариант создания госкомпании, которая будет строить рыболовные суда и передавать их в лизинг, возможен, но требует дополнительной проработки. Такое мнение выразил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Один из участников встречи заявил, что существующих мер поддержки недостаточно для обновления рыболовного флота в Азовском и Черном морях. Он предложил создать госкомпанию, которая бы строила рыболовные суда и передавала рыбакам на условиях лизинга.

"Можно пойти по такому пути, о котором вы сказали. Это связано, конечно, с бюджетными ограничениями - сначала нужно выделить бюджетные средства на строительство судов, а потом думать, на каких условиях отдавать в лизинг. Это работающая схема, в принципе. <…> Но это требует, конечно, отдельной проработки", - считает президент.

При этом Путин отметил, что для поддержки и переоснащения рыболовной отрасли принято решение выделить "квоты под киль" (государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи или рыбопереработки; при этом рыбопромысловые предприятия могут получить субсидии на строительство судов - прим. ТАСС). В то же время возможный объем субсидии для Крыма и Севастополя выше, чем в среднем по стране.

В конце декабря 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра РФ, подписал постановление, согласно которому рыбопромысловые компании смогут рассчитывать на возмещение из федерального бюджета 30% стоимости нового судна при условии размещения заказа на отечественных верфях, его полной оплаты и использования построенного судна для рыболовства в течение пяти лет под флагом РФ. По данным пресс-службы кабмина, в федеральном бюджете на 2020-2022 годы на эти цели предусмотрено 1,38 млрд рублей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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