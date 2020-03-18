Проект нового корпуса больницы в Севастополе планируют сдать в этом году

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Проект нового корпуса единственной больницы на Северной стороне Севастополя, которая обслуживает почти 45 тыс. человек, будет готов уже в этом году, сообщил в среду ТАСС заместитель губернатора региона Александр Кулагин.

Одна из участниц встречи президента России Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя ранее в среду рассказала, что в горбольнице после модернизации существенно сократится коечный фонд, что приведет к потере целых подразделений. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что рядом с учреждением есть свободные участки земли, где можно построить новый корпус, при этом проект можно было бы профинансировать из ФЦП. Президент поддержал предложение.

"Сам проект еще не готов, он дорабатывается. В этом году точно у нас будет этот проект. Если удастся включить его в федеральную целевую программу то, возможно, даже начнем строить", - сказал Кулагин.

Он не уточнил, в какую сумму оценивается будущий проект нового корпуса больницы. "На территории больницы есть большой земельный участок и существует возможность построить новый корпус, не затрагивая действующие корпуса. Вопрос прорабатывался, были идеи решить его за счет модульного строительства. Но модуль не подойдет из-за наших климатических условий и высокой стоимости. Проще построить капитально", - добавил вице-губернатор.

Единственная больница на Северной стороне Севастополя, по словам Кулагина, обслуживает и близлежащие сельские населенные пункты и жителей береговой полосы, а летом с приездом туристов количество обращений в нее резко увеличивается.

"Мы с 2015 года поднимали этот вопрос, потому что там действительно очень серьезная проблема и с детской поликлиникой, которая располагалась в соседнем жилом доме и была аварийной. Ее пришлось разместить в одном из помещений больницы", - сказал замгубернатора.

О горбольнице

Горбольница № 4 создана в 1944 году. Она обслуживает 44,88 тыс. жителей северной стороны Севастопольской бухты (взрослое население - 35,55 тыс. человек, детское население - 9,3 человек).

Сейчас в ее составе детская и взрослая поликлиники, пять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебных амбулатории в сельской зоне, 12 коек дневного стационара, стоматологическая поликлиника, женская консультация. Стационарные отделения хирургии, комбустиологии, терапии, анестезиологии и реаниматологии, акушерства и гинекологии (в сумме 118 коек), включая палаты интенсивной терапии и паллиативного сестринского ухода. Детская поликлиника горбольницы № 4 вышла из ремонта несколько недель назад, идут работы во взрослой поликлинике, строятся модули для высокотехнологичного диагностического оборудования.