"Уральские авиалинии" организуют чартеры из Европы для вывоза российских туристов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" организует чартеры из стран Европы для вывоза российских туристов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на официальной странице компании в Instagram.

Ранее в компании заявили об отмене рейсов в города Австрии, Венгрии, Кипра, Нидерландов, Чехии, Германии, Испании, Италии, Великобритании, Израиля, Франции и Черногории.

"Наша авиакомпания, как и все авиасообщество, очень переживает из-за корректировок, которые внесла в нашу жизнь пандемия коронавируса. К нам поступает много вопросов, касающихся возврата российских туристов из европейских городов. Для этого авиакомпания организует специальные чартерные рейсы", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний, либо переоформить авиабилет на будущие даты до 31 декабря 2020 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.