{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Уральские авиалинии" организуют чартеры из Европы для вывоза российских туристов

Пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить вынужденный возврат без штрафов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" организует чартеры из стран Европы для вывоза российских туристов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на официальной странице компании в Instagram.

Ранее в компании заявили об отмене рейсов в города Австрии, Венгрии, Кипра, Нидерландов, Чехии, Германии, Испании, Италии, Великобритании, Израиля, Франции и Черногории.

"Наша авиакомпания, как и все авиасообщество, очень переживает из-за корректировок, которые внесла в нашу жизнь пандемия коронавируса. К нам поступает много вопросов, касающихся возврата российских туристов из европейских городов. Для этого авиакомпания организует специальные чартерные рейсы", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний, либо переоформить авиабилет на будущие даты до 31 декабря 2020 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Сербии впервые за 76 лет вступил в силу комендантский час
Все жители страны обязаны находиться дома с 20:00 часов вечера до 5:00 часов утра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС