Германия расширила ограничения на въезд для граждан стран ЕС

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Германия расширяет уже принятые ограничения на границах с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией и распространяет их на авиа- и морское сообщение. Об этом заявили в среду журналистам в министерстве внутренних дел ФРГ.

В дальнейшем граждане стран ЕС не смогут прибыть на самолете или по морю в Германию из вышеназванных пяти государств, а также из Испании, Италии. В то же время граждане государств Евросоюза имеют право прилететь в аэропорт на территории ФРГ, чтобы оттуда отправиться на родину.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер распорядился с 16 марта фактически закрыть границы с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией из-за обострения ситуации с коронавирусом. Это не относится к немцам и к людям, которые регулярно ездят на работу в приграничных районах. Сохранена также свобода передвижения товаров.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.