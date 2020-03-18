В Австрии число безработных из-за коронавируса за два дня выросло на 49 тыс. человек

ВЕНА, 18 марта. /ТАСС/. Число безработных в Австрии в результате мер правительства по ограничению общественной жизни возросло с понедельника почти на 49 тыс. человек. Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати со ссылкой на директора биржы труда Австрии Йоханнеса Копфа.

Резкий рост уровня безработицы в этой стране произошел из-за государственных мер по сдерживанию заражения населения, которые начали действовать 16 марта. В Австрии закрылись все горнолыжные курорты и прилегающие гостиницы, не работают рестораны, бары, кафе, культурные объекты, прекращены строительные работы. Основная доля безработных зарегистрирована в сфере туризма и общественного питания. "Рост в значительной степени можно объяснить досрочным завершением сезона в туризме и тем обстоятельством, что в настоящее время практически никто не приступает к новой работе", - сказал Копф.

По состоянию на конец февраля, общее число безработных в Австрии составляло 399 359 человек. Во вторник биржа труда Австрии сообщила о выдаче новых 16 тыс. заявлений на пособие по безработице. Как объявил канцлер Себастьян Курц, правительство подготовило пакет финансовой помощи в размере €38 млрд для борьбы с безработицей и неплатежеспособностью предприятий.

Проблема коронавируса повлияла на экономику Австрии. О приостановке работы сообщили производитель автомобилей и автомобильных комплектующих Magna Steyr, строительный концерн Strabag. Авиакомпании Austrian Airlines и Lauda прекратили полеты до апреля. Компания "Австрийские федеральные железные дороги" регистрирует снижение количества пассажиров на 70%, оборот перевозчика упал уже на 80%.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет 1646. Девять человек выздоровели, пятеро умерли.