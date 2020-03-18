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Дорожники СКФО подготовили необходимые силы и средства для защиты от паводка

Всего в регионах округа выявили 21 участок дорог, подверженных опасности подтопления

СТАВРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Дорожники Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) заготовили необходимые материалы, а также задействовали 167 единиц спецтехники и более 400 рабочих для предупреждения и ликвидации возможных ЧС по время паводка, всего выявили 21 участок дорог, подверженных опасности подтопления, сообщили в среду в пресс-службе подведомственного Росавтодору Управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (Упрдор "Кавказ").

"Федеральные дорожники заготовили необходимые материалы для предупреждения и ликвидации ЧС в период прохождения паводка. Помимо того, задействовано 167 единиц спецтехники и 43 бригады в составе 410 рабочих", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по информации пресс-службы, создана противопаводковая комиссия, которая уже провела мониторинг участков автодорог, подверженных опасности подтопления, в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, а также в Дагестане и Чечне. Всего был выявлен 21 потенциально опасный участок общей протяженностью 35 км. "Период паводка приходится на май и июнь 2020 года. На паводковых участках заблаговременно созданы бригады для предупреждения и оперативной ликвидации возможных ЧС. Также дорожники очистили кюветы, селепропускные каналы и селенакопители", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на автодорогах было выявлено 48 потенциально опасных искусственных сооружений, в том числе 22 на Ставрополье, восемь в Кабардино-Балкарии, семь в Северной Осетии, по пять в Карачаево-Черкесии и Дагестане и одно - в Чечне. "В настоящее время проводятся работы по их осмотру, расчистке подмостовых русел, а также входных и выходных отверстий малых мостов и водопропускных труб. Для постоянного мониторинга производится установка водомерных реек", - отметили в Упрдор "Кавказ".

Также сообщается, что диспетчерской службой управления установлен особый контроль ситуации на потенциально опасных участках дорог и низководных искусственных сооружениях, в случае необходимости предусмотрено оперативное реагирование на изменение гидрометеорологической обстановки.

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