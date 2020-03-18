Белый дом обеспокоен тяжелым течением коронавирусной инфекции у молодежи в Европе

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Вызванное коронавирусом заболевание тяжело проходит у молодежи во Франции и Италии, и это показывает, что эта возрастная категория гораздо более подвержена инфекции, чем считалось ранее. Об этом сообщила в среду координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс, отвечая на вопросы журналистов.

"Из Франции и Италии поступают вызывающие обеспокоенность сообщения о том, что [вызываемое коронавирусом] заболевание у молодежи проходит тяжело", - отметила она.

Биркс выразила опасения, что среди современной молодежи "может быть несоразмерное количество случаев заражения этой инфекцией". Она подчеркнула, что инфицирование молодежи "в последнее время фиксируется все чаще". Координатор призвала молодых людей следовать указаниям врачей.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Гопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 7324, умерли по меньшей мере 115 человек.