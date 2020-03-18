Reuters: у двух сотрудников организаций группы Всемирного банка обнаружен коронавирус

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Вызываемое новым коронавирусом заболевание диагностировано у двух работающих в Вашингтоне сотрудников организаций, входящих в группу Всемирного банка (ВБ). Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, об этом президент ВБ Дэвид Мэлпас рассказал в письме, направленном сотрудникам. Он подчеркнул, что это первые случаи заражения работников организаций группы ВБ.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, число случаев заражения превысило 7,3 тыс., умерли по меньшей мере 115 человек.