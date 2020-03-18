{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Reuters: у двух сотрудников организаций группы Всемирного банка обнаружен коронавирус

Это первые случаи заражения работников организаций группы ВБ

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Вызываемое новым коронавирусом заболевание диагностировано у двух работающих в Вашингтоне сотрудников организаций, входящих в группу Всемирного банка (ВБ). Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, об этом президент ВБ Дэвид Мэлпас рассказал в письме, направленном сотрудникам. Он подчеркнул, что это первые случаи заражения работников организаций группы ВБ.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, число случаев заражения превысило 7,3 тыс., умерли по меньшей мере 115 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Сербии впервые за 76 лет вступил в силу комендантский час
Все жители страны обязаны находиться дома с 20:00 часов вечера до 5:00 часов утра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС