В Петербурге и Ленобласти спасли двух детенышей балтийской нерпы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Двух детенышей балтийской нерпы спасли и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС в среду официальный представитель Фонда друзей балтийской нерпы.

"В Центр изучения и сохранения морских млекопитающих доставлены два детеныша балтийской нерпы. Первого обнаружили сотрудники парка "Дубки" (Санкт-Петербург), второго - прохожая в поселке Приветнинское (Ленинградская область)", - сказала собеседница агентства.

На минувшей неделе зоологи спасли семь детенышей ладожской кольчатой нерпы, которые дрейфовали по Неве на льдине из Ленинградской области в сторону Петербурга. Детеныши находятся на реабилитации в Центре спасения тюленей.