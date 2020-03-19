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Крупнейший на Юге России торгово-развлекательный центр откроется в Грозном до конца года

Кроме того, в городе планируется реконструкция 44 дворов и 11 общественных территорий, строительство 47 дорог и двух мостов

ГРОЗНЫЙ, 19 марта. /ТАСС/. Крупнейший на Юге России торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Грозный молл" и двенадцатиэтажный Дворец торжеств откроются в Грозном до конца 2020 года. Об этом сообщил в среду глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с мэром города Исой Хаджимурадовым.

"Планируется реконструкция 44 дворов и 11 общественных территорий, строительство 47 дорог и двух мостов в Грозном. Также планируется строительство детского садика на 140 мест и двух библиотек. В текущем в Грозном запланировано открытие двух крупных объектов - Дома торжеств имени Дагуна Омаева и ТРЦ "Грозный молл", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в Грозном также продолжается строительство "Ахмат-тауэр", завода по производству аккумуляторов и Дворца дзюдо имени Владимира Путина. "Город активно расширяется, растет туристический поток, стремительно увеличивается количество автотранспорта. И нам необходимо строительство новых дорог и развязок, жилых комплексов. Поэтому исключительно важно рациональное отношение к землям, которые необходимы для реализации инфраструктурных проектов в городе", - добавил глава Чечни.

Строительство торгово-развлекательного центра "Грозный молл" началось в 2017 году. Комплекс будет включать в себя 180 магазинов, 10 кинозалов, 10 ресторанов и подземный паркинг на 800 машин. Это первый, не имеющий аналогов проект в Чеченской Республике, сочетающий инновационные архитектурные решения и многофункциональную инфраструктуру.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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