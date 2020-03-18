Сенат Конгресса одобрил законопроект о программе помощи при коронавирусе

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил согласованную Палатой представителей и администрацией Дональда Трампа программу смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны. Инициативу поддержало большинство сенаторов, голосование в настоящий момент продолжается.

Для прохождения законопроекта в верхней палате требовалась поддержка по меньшей мере 60 сенаторов.

В рамках законопроекта из бюджета будут выделены десятки миллиардов долларов на оказание помощи миллионам американцев, которые пострадали от вспышки вызванного новым коронавирусом заболевания. Будут выделены средства на оплату отпусков по болезни, страхование на случай безработицы, бесплатное проведение обследований на выявление коронавируса.