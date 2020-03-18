В США четыре штата закроют все крытые торговые и развлекательные центры

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Власти четырех американских штатов - Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута и Пенсильвании - временно закрывают все крытые торговые и развлекательные центры на фоне угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в среду на своей странице в Twitter губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

"Нью-Йорк, Пенсильвания, Коннектикут и Нью-Джерси с 20:00 четверга (03:00 мск) временно закроют все внутренние помещения торговых и развлекательных комплексов, а также центры для игры в боулинг, - указал Куомо. - Вместе мы снизим вероятность скопления людей и замедлим распространение коронавируса".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Гопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 7324, умерли по меньшей мере 115 человек.