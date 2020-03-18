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Распространение коронавируса нового типа

ЕК предложила стриминг-сервисам снизить нагрузку на интернет во время карантина

Удаленная работа и потоковое видео вызывают перегрузку инфраструктуры, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон

БРЮССЕЛЬ/ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Инфраструктура связи и коммуникаций в ЕС будет испытывать серьезную перегрузку из-за всеобщего карантина и попыток европейского бизнеса перевести максимальную часть персонала на удаленную работу. В этой связи еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, в ведение которого входит также сфера цифровых услуг, предложил мировым стриминговым платформам снизить качество передачи изображения с HD до стандартного. Об этом Бретон написал в среду в Twitter.

"Провел важный телефонный разговор с главой Netflix Ридом Хастингсом. Чтобы победить коронавирус, мы остаемся дома. Удаленная работа и потоковое видео здорово помогают, но вызывают перегрузку инфраструктуры. Чтобы гарантировать доступ к интернету для всех, необходимо переходить на стандартное разрешение, когда в HD нет необходимости", - заявил он.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что намерена заручиться поддержкой ведущих мировых стриминговых платформ, чтобы не допустить перегрузки европейского сегмента интернета в условиях, когда от стабильной работы сети зависит выживание экономики.

Как сообщила газета Financial Times, телекоммуникационная инфраструктура в ЕС может оказаться перегружена из-за того, что пиковая нагрузка на сети смещается с привычных для провайдеров вечерних часов на период с полудня до девяти вечера. Издание отмечает, что значительную нагрузку создают развлекательные сервисы потокового видео, онлайн-игры и видеоконференции, к которым все чаще вынужден прибегать бизнес. В связи с карантином перенести премьеры новых фильмов в интернет из кинозалов намерены некоторые голливудские киностудии.

По данным компании Telecom Italia после введения карантина итальянскими властями нагрузка на сети широкополосной и мобильной интернет-связи в стране на минувших выходных выросла на 75%. Значительный рост объемов голосового и интернет-трафика наблюдается и в других европейских странах.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
БельгияРаспространение коронавируса нового типа
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