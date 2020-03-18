В Донбассе зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Об этом в среду сообщило Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram-канале "Коронавирус инфо".

"По состоянию на 22:00 (23:00 мск - прим. ТАСС) 18 марта на Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2)", - сказано в сообщении.

Таким образом за последние сутки было выявлено два новых случая коронавируса на Украине. Всего зафиксировано два летальных исхода.

Ранее в среду глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о закрытии с 21 марта всех пунктов пропуска с Украиной с целью недопущения распространения на территорию ДНР коронавируса. В республике на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения.