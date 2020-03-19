Штаб для помощи пожилым и маломобильным людям создадут в Дагестане из-за коронавируса

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Республиканский штаб для помощи пожилым и маломобильным людям создадут в Дагестане в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в среду на странице регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Instagram.

"Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил круглосуточную горячую линию по помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса. Также в Дагестане будет создан штаб для помощи пожилым людям и маломобильным гражданам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что штабы заработали уже в 28 регионах страны. "В Дагестане [штаб] будет запущен в ближайшие дни. Пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости", - уточняется в сообщении.

"Мы будем оказывать помощь пожилому населению от 60 лет в покупке продуктов, медикаментов, помощь с домашними животными, выносом мусора, консультирование по вопросам обращения в профильные ведомства. Будет создан единый кол-центр, открыта горячая линия по номеру 8(800)-200-34-11. Предварительный режим работы: с 08:00 до 20:00 без выходных", - уточнили ТАСС в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Проект единого кол-центра реализуется ОНФ при поддержке Фонда "Росконгресс", Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтеров Конституции" и компании "Ростелеком".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.