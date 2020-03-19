Всероссийский онлайн-урок "Авторы перемен" пройдет в Москве 19 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Старшеклассники из Калининграда, Комсомольска-на-Амуре, Волгограда и Пестова (Новгородская область) представят свои проекты по изменению привычной жизни в ходе Всероссийского открытого урока "Авторы перемен". Его проведет в среду портал "Проектория" при поддержке Минпросвещения РФ.

"19 марта в 13:00 (мск) состоится Всероссийский открытый урок "Авторы перемен", посвященный людям, чья работа - менять мир. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства просвещения РФ", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Проектории".

Также ребята встретятся в режиме телемоста с гендиректором автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексеем Комиссаровым и членом правления "Сибур холдинга" Алексеем Козловым, которые поделятся с аудиторией своим опытом работы - расскажут, как меняется мир с технологической и общественной точек зрения, ответят на вопросы участников телемоста.

Среди проектов, которые будут представлены, например, работа старшеклассников из Калининграда "Энергосберегающая семья". В течение месяца ребята анализировали расходы семей на электроэнергию и готовы поделиться опытом его оптимального потребления. Школьники из Пестова, которые участвуют в каждом уроке "Проектории", представят волонтерские проекты по оказанию помощи нуждающимся, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны.

Ребята из Комсомольска-на-Амуре, победившие в конкурсе детских инженерных команд "Кванториада-2019" в треке "Трансформируемый космический модуль", расскажут о своем проекте космической станции. Волгоградские школьники представят проект "Умный будильник", рассказали ТАСС в пресс-службе "Проектории".

Урок будет длиться почти столько же, сколько обычный урок в школе. Мероприятие пройдет в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", его трансляцию можно будет посмотреть на сайте проекта, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и через личные кабинеты образовательных организаций. Также в социальных сетях можно будет пройти образовательный тест и проголосовать в опросах по теме урока.

Уроки "Проектории"

Всероссийские открытые уроки - регулярные онлайн-уроки по профессиональной навигации. Мероприятия нацелены на знакомство учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. На данный момент открытые уроки набрали более 100 млн просмотров.