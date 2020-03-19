В Нур-Султане и Алма-Ате вступил в силу режим карантина

НУР-СУЛТАН, 19 марта. /ТАСС/. Режим карантина, введенный в целях борьбы с распространением коронавируса, начал действовать в четверг в двух крупнейших городах Казахстана - Нур-Султане (более 1 млн жителей) и Алма-Ате (около 1,8 млн). Новые меры, помимо введенного ранее в стране режима чрезвычайного положения, в основном предусматривают осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий, установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда - выезда из нее.

В частности, для недопущения распространения коронавируса в обоих городах будут усилены меры по дезинфекции социальных объектов, жилых домов, рынков, торгово-развлекательных центров, аэропортов, вокзалов, автобусов и так далее.

Как рассказал накануне министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, в рамках данного режима также реализуется комплекс превентивных ограничительных мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения вирусной инфекции. В частности, для обеспечения карантина будут ограничены въезд и выезд автомобильного транспорта и передвижение людей.

"Блокпосты в Алма-Ате будут установлены на 27 въездных дорогах. Ежедневно нести службу будут более 900 полицейских и военнослужащих Минобороны. По городу Нур-Султану перекрываются семь автодорог. В охране будут задействованы порядка 500 сотрудников полиции и военнослужащих", - пояснил он.

Кроме того, на постах будут нести службу санитарные врачи для проведения обследования, а также представители местных исполнительных органов, которые на месте будут принимать необходимые решения. По его словам, наряду с этим на территории Акмолинской и Алма-Атинской областей до подъезда к постам выставят дополнительные экипажи автопатрулей, которые будут заниматься проведением соответствующей разъяснительной работы в целях исключения скопления автомашин на местах пропуска в города.

Министр уточнил, что вводимые ограничения на въезд и выезд из карантинной зоны не распространяются на следующие категории граждан: жителей Нур-Султана и Алма-Аты, ранее выехавших из города, при их возвращении до 00:00 22 марта; граждан Казахстана, возвращающихся из-за рубежа в страну; жителей других регионов при их выезде до 00:00 22 марта (21:00 мск 21 марта); иностранцев, выезжающих из страны, а также следующих транзитом воздушным транспортом; казахстанцев, выезжающих за границу на лечение при предъявлении подтверждающих документов.

Кроме того, исключения будут сделаны для персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей; граждан Казахстана, следующих авиа- и железнодорожным транзитным сообщением; членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных судов, водителей грузового транспорта, осуществляющих международные перевозки грузов; жителей, проживающих в пригородных зонах и работающих в Нур-Султане и Алма-Ате, а также проживающих в них, но работающих в Акмолинской и Алма-Атинской областях на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность, по решению местных исполнительных органов.

"В условиях ограничения запрет не коснется автотранспорта, осуществляющего доставку продовольствия, товаров народного потребления, лекарственных средств, предметов первой необходимости, а также транспорта, осуществляющего грузовые и транзитные перевозки", - отметил Тургумбаев.

Ограничение пассажиропотока

В свою очередь пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила, что с наступлением 22 марта в Нур-Султане и Алма-Ате будет полностью приостановлена перевозка пассажиров всеми видами транспорта. "С 00:00 часов 22 марта текущего года будет приостановлено курсирование пассажирских и пригородных поездов, осуществляющих перевозку из городов Нур-Султан и Алматы и в эти города. После 00:00 часов 22 марта будет разрешено курсирование пассажирских и пригородных поездов, следующих транзитом через станции городов Нур-Султан и Алматы, без посадки/высадки пассажиров", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 22 марта будут приостановлены пассажирские авиарейсы из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты, а также рейсы, следующие в эти аэропорты, за исключением грузовых и международных авиарейсов. При этом в ведомстве отметили, что возврат полной стоимости билетов пассажирам, отказавшимся от поездок авиа- и железнодорожным транспортом в период действия чрезвычайного положения, будет обеспечен вне зависимости от срока обращения.

Ограничения коснутся и автомобильного транспорта. С 22 марта приостанавливается перевозка пассажиров автотранспортными средствами в Нур-Султан и Алма-Ату, а также из этих городов. Транзитные перевозки пассажиров автотранспортными средствами, проходящие через них, будут осуществляться без заезда в эти города.

При этом главам администраций других городов и областей дано указание подвергать прибывающие из Нур-Султана и Алма-Аты поезда и самолеты полному эпидемиологическому контролю, поскольку именного в этих городах зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Прочие меры

В городских торгово-развлекательных центрах будут работать только продовольственные магазины и аптеки, а ресторанам в ТРЦ рекомендовано перейти на онлайн-доставку. Кроме того, приостановят свою деятельность детские сады и кружки.

Также всем организациям рекомендовали перейти на дистанционный режим работы. Это, однако, не коснется медиков, сотрудников правоохранительных органов, коммунальных служб и других организаций, важных для жизнеобеспечения города.

О режиме ЧП

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в республике с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно к этому было принято решение ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате.

В самом Казахстане о первом случае инфицирования коронавирусом объявили 13 марта. На данный момент из 36 заразившихся 18 человек находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и 18 - в Нур-Султане.