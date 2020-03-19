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Глава Дагестана пригрозил наказанием спекулянтам ценами на медицинские маски

По словам Владимира Васильева, проблем с медицинскими масками в республике не будет

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев пригрозил найти и наказать тех, кто спекулирует медицинскими масками, пытаясь нажиться на этом. Об этом он сказал в среду на заседании республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

"Докладываю: есть и 12, и 25, и 26 [рублей за медицинскую маску]. Обращаюсь сейчас к тому, у кого есть совесть: не наживайтесь на этом, даром не пройдет, найдем и накажем. Кто еще не понимает - спекулировать на этом не позволим. Это я пока предупреждаю", - сказал Васильев.

По его словам, проблем с медицинскими масками в республике не будет. "Дальше пойдет работа. Маски завезут, будет достаточное количество. Пока сейчас острой необходимости, как я вижу, нет", - добавил глава региона.

Как сообщил на заседании первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов, в настоящее время в аптеках медицинских масок мало.

"По обеспеченности [медицинскими] масками - в наши медицинские учреждения обеспечены, на 14 дней обеспечены необходимыми лекарствами. Маски приобретены на этой неделе 3500 [штук], дополнительно 1,5 тыс. запросили. Мы сегодня обзвонили аптеки, к сожалению, в аптеках их очень мало. C сегодняшнего вечера мы ежедневно будем работать с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации - будем заказывать маски, дезрастворы, перчатки, необходимое оборудование, тепловизоры в централизованном режиме", - сообщил Карибов.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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