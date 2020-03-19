В США суд над россиянином Никулиным приостановлен из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Разбирательство по существу дела россиянина Евгения Никулина в федеральном суде Северного округа американского штата Калифорния из-за распространения нового коронавируса приостановлено минимум до 13 апреля. Об этом говорится в постановлении суда, поступившем в среду в его электронную базу.

Защита россиянина ранее подала ходатайство о приостановке процесса. Адвокаты, в частности, отметили, что в тюрьме, где содержат Никулина, нет возможности пройти обследование для выявления заражения коронавирусом. Суд удовлетворил это прошение. Как ожидается, 9 апреля состоятся слушания, на которых "будет проведена оценка ситуации". Суд решит, будет ли "практичным и безопасным возобновить разбирательство".

Суд над Никулиным, обвиняемым в США в киберпреступлениях, был начат в Сан-Франциско в понедельник. 16 марта он был приостановлен на 48 часов. Жителям Сан-Франциско ранее было предписано из-за распространения вируса в течение трех недель не выходить без крайней необходимости из своих домов.