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Распространение коронавируса нового типа

Власти Нью-Йорка планируют преобразовать пустующие гостиницы в больницы

В городе подтверждено 1339 случаев заражения, из которых 10 закончились летально

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Власти города Нью-Йорка прорабатывают планы размещения в пустующих гостиницах пациентов, не инфицированных новым коронавирусом, чтобы освободить побольше коек в больницах для больных вызываемым коронавирусом заболеванием. Об этом сообщила в среду газете The Wall Street Journal начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям Дианн Крисуэлл.

Она пояснила, что властям Нью-Йорка в настоящий момент требуется как можно больше дополнительных коек в больницах для оказания помощи инфицированным новым коронавирусом. В городе подтверждено 1339 случаев заражения, из которых 10 закончились летально. В отелях можно разместить "тех малолетних пациентов, у которых нет COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), но которые нуждаются в уходе", уточнила Крисуэлл.

Она не раскрыла, сколько больничных коек власти рассчитывают освободить таким образом и сколько планируется платить гостиницам. В Нью-Йорке практикуется использование отелей для лиц, переведенных в режим карантина, а также для временного размещения медицинских работников. Мэр мегаполиса Билл де Блазио на этой неделе информировал о решении выделить дополнительно 1,3 тыс. коек за счет возобновления работы закрытых больниц.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 7769, умерли по меньшей мере 118 человек.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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