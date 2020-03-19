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Ситуация с вылетом россиян из Черногории
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Борт "Аэрофлота" с российскими туристами вылетел из Черногории в Москву

На борту самолета находятся 157 человек
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

БЕЛГРАД, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Самолет "Аэрофлота" с российскими туристами на борту вылетел из столицы Черногории Подгорицы в Москву. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в среду пресс-атташе посольства России в Черногории Кирилл Киржа.

"Самолет компании "Аэрофлот" с россиянами на борту вылетел из Подгорицы в Москву. В самолете находятся пассажиры "Аэрофлота" и "Победы". Онкобольной россиянин также был благополучно зарегистрирован на рейс", - сообщил дипломат.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в аэропорту Подгорицы, на рейс в Москву зарегистрировались 157 человек. "На борту самолета, вылетевшего в Москву, находятся 157 человек", - сообщил сотрудник пресс-службы воздушной гавани.

Теги
ЧерногорияРоссияСитуация с вылетом россиян из Черногории
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