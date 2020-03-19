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Распространение коронавируса нового типа

В Оксфордском университете разработали метод экспресс-анализа на новый коронавирус

По данным специалистов, анализ позволяет выявить наличие заболевания на ранних стадиях, когда концентрация вируса в организме еще невелика

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Исследователи из Оксфордского университета разработали новый метод экспресс-анализа на коронавирус нового типа. Как сообщил в среду сайт вуза, получение результата занимает полчаса и требует лишь поддержания постоянной температуры образцов.

"Прелесть нового анализа заключается в том, как выявляется вирус, поскольку распознается именно РНК или фрагменты РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), - заявил один из разработчиков методики профессор Вэй Хуан. - Методика уже включает в себя проверки на ложноположительный или ложноотрицательный результат и продемонстрировала высокую точность".

Как отмечается в публикации, в настоящий момент анализы на РНК коронавируса нового типа занимают полтора-два часа. Преимуществом новой методики, помимо ее скорости, является также то, что определить результат можно невооруженным глазом и вне лаборатории (потенциально даже в домашних условиях). Кроме того, анализ позволяет выявить наличие заболевания на ранних стадиях, когда концентрация вируса в организме еще невелика. Ученые надеются, что благодаря этому новая методика позволит властям выявить больше больных и своевременно их изолировать, тем самым препятствуя распространению инфекции.

Новая технология была разработана под руководством профессора Вэй Хуана и его коллеги Цуй Чжанфэна. Испытания проводились на базе исследовательского центра Оксфордского университета в китайском Сучжоу и одной из больниц в Шэньчжэне, первоначальные эксперименты осуществлялись в Соединенном Королевстве. В настоящий момент ведется работа по разработке устройства для осуществления анализов и обработки результатов. Если эффективность методики будет подтверждена в клинических условиях в Великобритании, может быть налажено производство наборов для анализов.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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