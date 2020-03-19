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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ прорабатывает вопрос вывоза российских туристов с Тенерифе

Обсуждается возможность выделения дополнительного рейса авиакомпании "Аэрофлот"

МАДРИД, 19 марта. /ТАСС/. Многие туристы из России не могут выбраться с острова Тенерифе на материковую Испанию после введения режима повышенной готовности в пиренейском королевстве из-за коронавируса нового типа. Как сообщили в четверг в посольстве РФ в Мадриде, прорабатывается вопрос, как вывезти граждан России.

"В связи с тем, что многие российские туристы, находящиеся на острове Тенерифе, не могут добраться до материковой части Испании вследствие ограничений <...>, чтобы в дальнейшем вылететь из Мадрида в Москву, посольство прорабатывает возможность выделения дополнительного рейса авиакомпании "Аэрофлот" для того, чтобы вывезти россиян на родину", - отметили в диппредставительстве.

"Посольство при содействии почетного консульства на Канарских островах держит на контроле вопрос с расселением туристов, которые по тем или иным причинам вынуждены были выехать из своих отелей, - добавили в диппредставительстве. - На текущий момент все наши соотечественники обеспечены жильем". "Россиянам, временно находящимся на материковой части Испании, настоятельно рекомендуем в возможно короткие сроки добираться любыми доступными путями до Мадрида, откуда ежедневно вылетают два регулярных рейса авиакомпании "Аэрофлот" до Москвы", - заключили в посольстве РФ.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве обнаружено почти 14 тыс. заболевших, 558 человек умерли.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Теги
ИспанияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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