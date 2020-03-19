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Распространение коронавируса нового типа
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На Маврикии зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом

Двое заразившихся работали на круизных лайнерах, а один вернулся из Великобритании

ТАСС, 19 марта. Первые три случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы на Маврикии. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства государства.

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"Речь идет о трех гражданах Маврикия 21, 25 и 59 лет, которые недавно вернулись в страну, - говорится в тексте. - Двое работали на круизных лайнерах, а один вернулся из Великобритании".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.

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МаврикийРаспространение коронавируса нового типа
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