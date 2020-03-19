В Конгрессе США выявили первый случай заражения коронавирусом

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Американский конгрессмен Марио Диас-Баларт (республиканец из Флориды) стал первым членом законодательного органа страны, у которого был выявлен новый коронавирус. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы политика.

"Вечером в субботу у конгрессмена Диаса-Баларта появились симптомы, в том числе жар и головная боль. Некоторое время назад его уведомили о том, что у него подтверждено [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19", - отмечается в документе.