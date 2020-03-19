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Распространение коронавируса нового типа

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 600 человек

Cлучаи заболевания выявлены во всех провинциях страны

ОТТАВА, 19 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за сутки выросло с 569 до 621 человека, еще 35 человек подозреваются на наличие заболевания. Об этом в среду говорится в сообщении Минздрава страны.

Cлучаи заболевания выявлены во всех 10 провинциях Канады, не затронутыми вирусом пока остаются только три северных канадских арктических территории. Больше всего случаев заражения в Онтарио - 212 человек. Среди заразившихся также супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, которая находится на домашнем карантине. Глава канадского правительства не болен, но также находится дома в самоизоляции, а все дела решает по телефону.

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован 25 января, на данный момент девять заболевших умерли. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. В ряде случаев заразились родственники вернувшихся, 11 пациентов уже полностью вылечились. 31% заболевших - это люди старше 60 лет, в 11% случаев заболевшим потребовалась госпитализация, остальные переведены на домашний карантин.

Три канадские провинции - Британская Колумбия, Онтарио и Саскачеван - уже ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. В этих регионах закрыты все публичные места, не работают школы и детские сады, а людям рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинРаспространение коронавируса нового типа
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