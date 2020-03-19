{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ в Чили пытается помочь вернуться в Россию около 70 туристам

С 18 марта правительство страны закрыло ее границы для въезда иностранцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 марта. /ТАСС/. Около 70 российских туристов испытывают трудности с возвращением из Чили из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-атташе посольства РФ Денис Винокуров.

"Порядка 70 российских туристов находятся в Чили. Мы со всеми находимся на связи, у нас есть их контактные данные, информация о местонахождении, их пути следования", - сказал он.

Всю собранную информацию посольство передало в российских МИД. "Мы прорабатываем одновременно с местными властями вариант их возвращения на родину", - добавил Винокуров.

По его словам, одна российская туристка в настоящее время находится на карантине, так как прилетела в Чили из Европы. "Насколько нам известно, срок карантина у нее уже подходит к концу. Никаких симптомов коронавируса, к счастью, у нее нет", - добавил он.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. К настоящему моменту число заболевших превысило 230 человек. С 18 марта правительство страны закрыло ее границы для въезда иностранцев из-за угрозы распространения инфекции.

Теги
РоссияЧилиРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Нью-Йорке число случаев заражения коронавирусом за день выросло вдвое
В городе зафиксирован 1871 заболевший
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС