Посольство РФ в Чили пытается помочь вернуться в Россию около 70 туристам

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 марта. /ТАСС/. Около 70 российских туристов испытывают трудности с возвращением из Чили из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-атташе посольства РФ Денис Винокуров.

"Порядка 70 российских туристов находятся в Чили. Мы со всеми находимся на связи, у нас есть их контактные данные, информация о местонахождении, их пути следования", - сказал он.

Всю собранную информацию посольство передало в российских МИД. "Мы прорабатываем одновременно с местными властями вариант их возвращения на родину", - добавил Винокуров.

По его словам, одна российская туристка в настоящее время находится на карантине, так как прилетела в Чили из Европы. "Насколько нам известно, срок карантина у нее уже подходит к концу. Никаких симптомов коронавируса, к счастью, у нее нет", - добавил он.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. К настоящему моменту число заболевших превысило 230 человек. С 18 марта правительство страны закрыло ее границы для въезда иностранцев из-за угрозы распространения инфекции.