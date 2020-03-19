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Распространение коронавируса нового типа

В Нью-Йорке число случаев заражения коронавирусом за день выросло вдвое

В городе зафиксирован 1871 заболевший

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Число зафиксированных в Нью-Йорке случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось за сутки в два раза. Об этом сообщило в среду управление здравоохранения крупнейшего мегаполиса США.

Как отмечается в опубликованном на его сайте заявлении, в городе был зарегистрирован 1871 случай заражения. Во вторник их было 923. Представители управления констатировали, что такие оценки не включают в себя тех жителей Нью-Йорка, которые были инфицированы, но не прошли медицинское обследование.

По информации федеральных и местных властей США, число случаев заражения в стране превысило 7,7 тыс., умерли по меньшей мере 118 человек. Телеканал CNN привел в среду другие данные. Согласно его подсчетам, в стране выявили почти 8,7 тыс. случаев заражения, а умерли 149 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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