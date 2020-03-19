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Распространение коронавируса нового типа

В Гонконге начал действовать двухнедельный карантин для всех приезжающих из-за рубежа

Нарушителям карантина грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере $3,2 тыс.

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 марта. /ТАСС/. Власти Гонконга с четверга ввели режим обязательного двухнедельного карантина для всех людей, прибывающих из-за рубежа в этот специальный административный район Китая.

"Постановление вступило в силу в 00:00 часов 19 марта и будет действовать в течение трех месяцев", - сообщается в постановлении, размещенном на сайте правительства.

Нарушителям карантина грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.).

Данная мера мотивирована резким ростом числа завозных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мегаполисе. За последние сутки здесь было зарегистрировано 25 случаев инфицирования, что стало рекордным показателем за день. Подавляющее большинство новых случаев - "импортные" и связаны с посещением стран Европы.

Таким образом, общее число людей, у которых диагностировали заболевание COVID-19 в Гонконге, достигло 193. "94 пациента остаются госпитализированными, 95 - выписаны, оставшиеся четыре случая были со смертельным исходом", - уточняется в сводке департамента информации местного правительства, основанной на последних данных служб здравоохранения.

В феврале поток туристов в Гонконге сократился более чем на 96%.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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