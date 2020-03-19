Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 37

НУР-СУЛТАН, 19 марта. /ТАСС/. Казахстанские медики выявили в стране еще один новый случай заражения коронавирусом. Как сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики, общее число инфицированных увеличилось до 37.

"Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, их них в Алматы - 19 случаев, в Нур-Султане - 18 случаев", - говорится в сообщении.

Как позже уточнил официальный представитель ведомства Диас Ахметшарип, инфицированным оказался россиянин. "Это гражданин Российской Федерации 1979 года рождения, прибыл к нам рейсом Москва - Алматы 15 марта, на данный момент находится на карантине в стационаре, состояние здоровья удовлетворительное", - сказал он.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в республике с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно к этому было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате.

В самом Казахстане о первом случае инфицирования коронавирусом объявили 13 марта. На данный момент из 37 заразившихся 19 человек находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и 18 - в Нур-Султане.