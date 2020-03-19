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Распространение коронавируса нового типа

Власти Австралии ввели ограничения на продажу лекарств из-за панического спроса

По данным австралийской полиции, многие люди закупают "излишние продукты и медикаменты для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам"

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Австралии вводят ограничения на продажу лекарств во всех аптеках страны. Как сообщил в четверг заместитель главного санитарного врача Пол Келли, новые нормы отпуска установлены для рецептурных и безрецептурных лекарств из-за паники, возникшей на фоне распространения коронавируса.

"Фармацевты будут обязаны ограничить продажу некоторых рецептурных препаратов до месячного запаса в предписанной дозе и части безрецептурных лекарств, в частности вентолина и парацетамола, до одной единицы (упаковки) на человека. Детские препараты, содержащие парацетамол, будут убраны из открытого доступа во всех аптеках", - цитирует Келли вещательная корпорация ABC. Заместитель главного санитарного врача отметил, что в Австралии нет дефицита лекарств, но из-за панического спроса аптеки просто не успевают восполнять запасы препаратов.

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон отметил, что у полиции страны есть данные о том, что многие люди закупают "излишние продукты и медикаменты для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам".

"Федеральная полиция Австралии, полицейские управления штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, а также другие органы [охраны правопорядка] занимаются такими случаями. Мы придем к этим людям, и это будет очень неприятный опыт", - сказал Даттон в интервью радиостанции 2GB Sydney. Он добавил, что полиция принимает любые сигналы граждан о подобной перепродаже и будет тщательно проверять каждый из них.

Крупнейшие ретейлеры страны Coles и Woolworths, контролирующие 80% национального рынка ретейла, заявили о расширении списка товаров, продажа которых будет ограничена. Сообщается, что во всех магазинах сетей рис, мука, макароны, мясо всех видов и мясной фарш, яйца, готовые охлажденные блюда, замороженные овощи и фрукты, сахар, молоко, консервы будут отпускаться по одной пачке (упаковке) в руки. Также ограничена продажа туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец, дезинфицирующих жидкостей и мыла.

На территории Австралии в настоящий момент зарегистрировано порядка 600 случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее число зараженных - 307 человек - зарегистрированы в Сиднее. Около 2 тыс. пациентов по всей стране ожидают результатов анализа на наличие вируса. Диагноз первого пациента был подтвержден в Мельбурне 25 января. К настоящему моменту 25 человек выздоровели, шестеро - умерли.

Теги
АвстралияРаспространение коронавируса нового типа
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