Власти Палау закрыли все школы

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Власти республики Палау распорядились закрыть все школы в стране из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом в четверг сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, это решение властей стало превентивной мерой, призванной не допустить распространение коронавируса нового типа на территории государства. Президент страны Томас Ременгесау, объявляя о закрытии школ, отметил, что "все правительственные учреждения останутся открытыми, а служащим нужно будет ходить на работу, за исключением случаев болезни". "Позвольте мне еще раз подчеркнуть очень важную вещь, это не случай выявления коронавируса в Палау и мы, как правительство, должны продолжать выполнять свои функции. Наша задача не поместить в карантин тысячи здоровых людей, а сделать так, чтобы один человек с гриппом не приходил на работу и не заражал других", - сказал Ременгесау.

В стране были отменены все массовые мероприятия с числом участников более 50 человек, а также отложены на неопределенный срок все зарубежные поездки государственных чиновников и официальных лиц.

До настоящего времени в Палау не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Страна не закрывала свои аэропорты и морские порты, но количество перелетов из ближайшего Гуама было сокращено до одного в неделю, а рейсы из Манилы - отменены до 3 мая.